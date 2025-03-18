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"Сноха сбила пешехода": казахстанка отдала дропперам 2 тыс. долларов

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задержанный дроппер
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay/

Жительница Костаная поверила мошенникам, которые сообщили, что ее сноха сбила пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Костанайской области, сотрудники полиции установили двух несовершеннолетних, которые стали участниками мошеннической схемы, обманувшей местную жительницу.

"Все началось с телефонного звонка, когда женщине сообщили, что ее сноха сбила пешехода. Для решения возникших проблем злоумышленники потребовали 7 млн тенге. Однако у потерпевшей в наличии было лишь 2 тыс. долларов.

Поддавшись на угрозы, женщина передала деньги одному из дропперов. После разговора с родственницей она выяснила, что никакого ДТП не было. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили двух 17-летних дропперов. Они успели обменять валюту и перевести средства на другие счета", - рассказали в ДП.

По версии полиции, в тот же день по аналогичной схеме они получили и перевели еще 1 миллион тенге, однако потерпевшая сторона пока не установлена. По этому поводу в ведомстве призвали обратиться по номеру 102.

"По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, а также проверяется причастность дропперов к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в ДП.

В прошлом месяце в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег.

Также мы писали, что жительница Костаная узнала от полиции, что она стала частью мошеннической схемы, поверив в объявление в Instagram и переведя более 21 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229126-snoha-sbila-peshehoda-kazahstanka-otdala-dropperam-2-tys-dollarov/