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32 осужденных получили дополнительные сроки за порчу систем видеонаблюдения в колониях Казахстана

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Камера в колонии
Видеонаблюдение в колонии. Иллюстративное фото: Tetra Images/Getty Images

В Казахстане 32 осужденным назначены дополнительные сроки лишения свободы за порчу видеонаблюдения в колониях, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

По данным ведомства, еще 18 дел находятся на стадии расследования.

В КУИС напомнили, что в июле 2024 года была введена уголовная ответственность за порчу оборудования видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Кроме того, с осужденных взыскивается с ущерб, причиненный повреждением видеосистемы.

Для профилактики таких правонарушений в колониях организованы показательные судебные процессы для заключенных.

В ведомстве добавил, что по поручению главы государства завершен проект по внедрению систем сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В колониях республики установлено более 39 тыс. видеокамер, изображения с которых интегрированы в системы КУИС и Генеральной прокуратуры для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что в колониях и отделах полиции Казахстана установили десятки тысяч камер видеонаблюдения - такая мера нужна была для защиты прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

В Костанайской области осужденные в колонии повредили камеры видеонаблюдения стоимостью более полумиллиона тенге. За это их привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229075-32-osuzhdennyh-poluchili-dopolnitelnye-sroki-za-porchu-sistem-videonablyudeniya-v-koloniyah-kazahstana/