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Окна разбили в доме у женщины на юге Казахстана

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Разбитое стекло в окне
Разбитое окно. Иллюстративное фото: M_D_A / Getty Images

Жителя Кызылординской области наказали за умышленное повреждение чужого имущества - в состоянии алкогольного опьянения он разбил окна в доме у женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.147-1 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина 6 марта текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разбил стекла окон дома потерпевшей", - рассказали в суде.

Постановлением суда от 29 июля 2024 года казахстанец уже был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.147-1 КоАП, и получил штраф.

На судебном заседании вина правонарушителя была доказана его признательными показаниями, а также материалами дела.

Постановлением суда мужчину признали виновным и подвергли наказанию в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Добавим, что по ч.2 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на срок от 20 до 30 суток.

Ранее в Караганде задержали нетрезвую женщину за попытку сломать дверь теплой остановки. Ее доставили в полицию, где составили протокол по факту мелкого хулиганства. В МВД отметили, что эта женщина уже привлекала внимание стражей порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228994-okna-razbili-v-dome-u-zhenshchiny-na-yuge-kazahstana/