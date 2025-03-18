Окна разбили в доме у женщины на юге Казахстана

Жителя Кызылординской области наказали за умышленное повреждение чужого имущества - в состоянии алкогольного опьянения он разбил окна в доме у женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.147-1 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина 6 марта текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разбил стекла окон дома потерпевшей", - рассказали в суде.

Постановлением суда от 29 июля 2024 года казахстанец уже был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.147-1 КоАП, и получил штраф.

На судебном заседании вина правонарушителя была доказана его признательными показаниями, а также материалами дела.

Постановлением суда мужчину признали виновным и подвергли наказанию в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Добавим, что по ч.2 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на срок от 20 до 30 суток.

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