Казахстанка за 550 тыс. тенге хотела освободить сына от армии

В Кызылординской области женщина заплатила 550 тыс. тенге, надеясь через знакомых освободить сына от призыва в армию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество) рассмотрели в Аральском районном суде.

"Подсудимая, войдя в доверие потерпевшей, обманом присвоила ее 550 тыс. тенге под предлогом, что поможет через знакомых освободить ее сына от призыва в армию", - установил суд.

Потерпевшая обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой и возмещением вреда.

Подсудимую освободили от уголовной ответственности по ч.1 ст.68 УК РК в связи с примирением с потерпевшей. Производство по делу прекратили.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Отметим, что по ч.1 ст.68 УК РК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.

В прошлом году глава одного из отделов акимата Костаная оказался на скамье подсудимых по подозрению в мошенничестве за обещание отсрочки от призыва на срочную воинскую службу. Призывник, не имея правовых оснований для получения отсрочки, заплатил 400 тыс. тенге.