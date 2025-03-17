Директора компании осудили по делу на 640 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте вынесен приговор директору компании, обвиненному в выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является противодействие теневой экономике.

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения налогового законодательства и состояния законности в сфере противодействия теневой экономике.

Проверкой установлены факты выписки ТОО фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

"При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись.

Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Прокуратурой города по данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в особо крупном размере) и дело направлено в суд.

Приговором суда руководитель ТОО осужден к лишению свободы сроком на 3 года.

Добавим, что согласно ч.3 ст.216 УК совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.