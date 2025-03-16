"Девочку насильно выдали замуж": 38-летнего мужчину задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девушки, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Заявление поступило в полицию 15 марта, после чего незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи", - пояснили в ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области 15-летнюю девочку отчим якобы насильно отдал замуж 38-летнему мужчине. По данным общественников, после пяти дней изнасилований несовершеннолетняя смогла убежать к родному отцу. Было подано заявление в полицию. В ДП региона отметили, что все лица, имеющие отношение к данному происшествию, установлены и допрошены.

Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК. Здесь пояснили, что девочка сейчас находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь.

Региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери школьницы.