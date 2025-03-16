"Насильно выдали замуж": 15-летняя девочка сейчас находится с отцом в Карагандинской области

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали инцидент с 15-летней девочкой в Карагандинской области, передает NUR.KZ.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

"Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка.

Региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери", - отметили в Комитете по охране прав детей.

Здесь добавили, что держат ситуацию в центре внимания и принимают все необходимые меры для защиты прав ребенка.

Напомним, ранее стало известно, что в Карагандинской области 15-летнюю девочку отчим якобы насильно отдал замуж 38-летнему мужчине. По данным общественников, после пяти дней изнасилований несовершеннолетняя смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. Было подано заявление в полицию. В ДП региона отметили, что все лица, имеющие отношение к данному происшествию, установлены и допрошены.

Также 15-летняя девушка вышла замуж за знакомого в Туркестанской области. С заявлением в полицию обратился ее отец. Стражи порядка начали следственные действия.