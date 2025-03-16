Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Силовики и оцепление: "суету" возле ТРЦ в Экибастузе объяснили в полиции

Опубликовано:

Полицейский в Экибастузе
Полицейской оцепление. Фото: ДП Павлодарской области

В Сети сообщили о "суете" возле торгово-развлекательного центра в Экибастузе. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает NUR.KZ.

"Что там за суета сейчас у молла в Экибастузе?" - говорится в подписи к опубликованным кадрам, на которых можно увидеть полицейское оцепление и пожарную машину.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, поступило сообщение об акте терроризма. Специалистами в торговом центре проведено обследование, взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Вместе с тем напоминаем, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма согласно ст.273 УК РК предусмотрено наказание от штрафа в размере до 5000 МРП до лишения свободы на срок до 5 лет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что за совершение фактов лжетерроризма в Казахстане в 2024 году задержаны 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними. Были осуждены 13 человек, в том числе один подросток.

Также жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Выяснилось, что мужчина хотел помешать отъезду своей возлюбленной. В итоге его отравили в колонию на 1 год и 6 месяцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228459-siloviki-i-oceplenie-suetu-vozle-trc-v-ekibastuze-obyasnili-v-policii/