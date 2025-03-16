Силовики и оцепление: "суету" возле ТРЦ в Экибастузе объяснили в полиции
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В Сети сообщили о "суете" возле торгово-развлекательного центра в Экибастузе. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает NUR.KZ.
"Что там за суета сейчас у молла в Экибастузе?" - говорится в подписи к опубликованным кадрам, на которых можно увидеть полицейское оцепление и пожарную машину.
Как рассказали в ДП Павлодарской области, поступило сообщение об акте терроризма. Специалистами в торговом центре проведено обследование, взрывных устройств не обнаружено.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Вместе с тем напоминаем, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма согласно ст.273 УК РК предусмотрено наказание от штрафа в размере до 5000 МРП до лишения свободы на срок до 5 лет", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что за совершение фактов лжетерроризма в Казахстане в 2024 году задержаны 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними. Были осуждены 13 человек, в том числе один подросток.
Также жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Выяснилось, что мужчина хотел помешать отъезду своей возлюбленной. В итоге его отравили в колонию на 1 год и 6 месяцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228459-siloviki-i-oceplenie-suetu-vozle-trc-v-ekibastuze-obyasnili-v-policii/