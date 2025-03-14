Тайну исчезновения денег из бистро раскрыли в Караганде

В Караганде полицейские раскрыли тайну исчезновения денег из бистро. По подозрению в преступлении они задержали 19-летнего местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из фастфудов города таинственным образом исчезли 24 тысячи тенге.

С таким заявлением в Октябрьский отдел полиции обратилась 38-летняя управляющая бистро.

"Полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 19-летнего жителя района. Именно он сначала взломал дверь кафе, а после и створку кассового аппарата", - рассказали в МВД.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим кражам.

Ранее в Актобе полицейские задержали подозреваемого в серии краж. На его счету может быть восемь эпизодов с начала 2025 года, когда добычей становились золотые изделия, наличные деньги и норковые шубы. По информации МВД, подозреваемый дал признательные показания.

А в области Абай двух сотрудниц кафе подозревают в том, что они незаконно перевели через мобильное приложение на свои счета более 13 млн тенге. Владелица заведения обнаружила крупную недостачу.