Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тайну исчезновения денег из бистро раскрыли в Караганде

Опубликовано:

Тенге и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

В Караганде полицейские раскрыли тайну исчезновения денег из бистро. По подозрению в преступлении они задержали 19-летнего местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из фастфудов города таинственным образом исчезли 24 тысячи тенге.

С таким заявлением в Октябрьский отдел полиции обратилась 38-летняя управляющая бистро.

"Полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 19-летнего жителя района. Именно он сначала взломал дверь кафе, а после и створку кассового аппарата", - рассказали в МВД.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим кражам.

Ранее в Актобе полицейские задержали подозреваемого в серии краж. На его счету может быть восемь эпизодов с начала 2025 года, когда добычей становились золотые изделия, наличные деньги и норковые шубы. По информации МВД, подозреваемый дал признательные показания.

А в области Абай двух сотрудниц кафе подозревают в том, что они незаконно перевели через мобильное приложение на свои счета более 13 млн тенге. Владелица заведения обнаружила крупную недостачу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228036-taynu-ischeznoveniya-deneg-iz-bistro-raskryli-v-karagande/