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Видео жесткого задержания водителя мопеда вызвало волну возмущения в Казнете

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Водителя мопеда задержали в Кызылорде
Задержание. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

В Сети появилось видео грубого задержания водителя мопеда в Кызылорде, которое возмутило пользователей. В ДП региона заявили, что он оказал полицейским сопротивление, передает NUR.KZ.

О ситуации в Кызылорде рассказал Telegram-канал ZTB News.

На кадрах видно, как полицейские пытаются усадить мужчину в патрульную машину, но он сопротивляется. В ответ они бросают мужчину на землю несколько раз, а затем с силой заталкивают в автомобиль.

Силовые действия стражей порядка вызывали волну возмущения у казахстанцев.

"Пользователи Сети возмущены жестокостью полиции, отмечая, что даже при задержании за административное правонарушение человек не должен подвергаться насилию", - говорится в посте.

В пресс-службе ДП Кызылординской области прокомментировали распространившееся в Сети видео.

В ведомстве рассказали, что 11 марта 2025 года сотрудники Центра оперативного управления УП Кызылорды при мониторинге зафиксировали водителя мопеда, грубо нарушающего правила дорожного движения на пересечении улиц Коркыт ата и Байтурсынова. Он был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции.

"В ходе проверки водитель не подчинился требованиям сотрудников полиции", - отметили в ДП региона.

В отношении правонарушителя оформлены административные протоколы в соответствии с ч.1 ст.615 КоАП (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения) и ч.1 ст.667 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа).

Мопед поместили на штрафстоянку.

Отметим, что по ч.1 ст.615 КоАП РК невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге).

В соответствии с ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227992-video-zhestkogo-zaderzhaniya-voditelya-mopeda-vyzvalo-volnu-vozmushcheniya-v-kaznete/