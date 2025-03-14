Задержание сотрудника КТЖ: спецназ взломал дверь, чтобы попасть в квартиру (видео)
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Работника ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и его знакомого задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в результате совместной работы УБОП ДП Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков.
Установлено, что один из подозреваемых является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", который "подрабатывал" на пару со своим знакомым.
В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.
"Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщили в ДП Павлодарской области.
В МВД показали видео задержания. На кадрах видно, как бойцы спецподразделения "Арлан" взламывают и выносят дверь, чтобы проникнуть в квартиру для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматы задержали бывшую сотрудницу МВД с наркотиками. В городском ДП подтвердили, что в южной столице действительно были задержаны две девушки, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Их водворили в изолятор временного содержания.
Также повара одного из кафе в Алматы подозревают в сбыте наркотиков - предполагается, что он продавал "товар" на месте работы. Задержанный был взят под стражу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227943-sotrudnika-ktzh-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/