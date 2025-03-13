Блогер-водитель надел надувной круг для съемки видео, но не пристегнулся и получил штраф в Семее
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Попытка записать юмористическое видео на мосту в Семее обернулась для молодых людей штрафом: полицейские обратили внимание на попавшие в кадр не пристегнутые ремни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, попытка записать юмористический видеоролик на мосту в Семее обернулась для молодых людей штрафом.
25-летний водитель и его пассажир решили добавить драйва в контент, но пренебрегли правилами безопасности - во время движения они не были пристегнуты ремнями.
Полицейские оперативно установили личности участников видео и привлекли их к ответственности. Нарушители признали свою ошибку и согласились с наказанием.
Отметим, что полицейские, в свою очередь, подошли к этой ситуации с юмором: после кадров, где блогеры уже в полиции, автор опубликованного ДП ролика пускает титры.
Добавим, ранее в феврале сообщалось, что в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.
Также на видео с 12-летним мальчиком, который регулировал движение на дороге в Астане, отреагировали в полиции города. Там напомнили, что подобные действия опасны для жизни.
В январе этого года в Telegram распространяли видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию.
Ранее в декабре прошлого года в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227835-bloger-voditel-nadel-naduvnoy-krug-dlya-semki-video-no-ne-pristegnulsya-i-poluchil-shtraf-v-semee/