Блогер-водитель надел надувной круг для съемки видео, но не пристегнулся и получил штраф в Семее

Попытка записать юмористическое видео на мосту в Семее обернулась для молодых людей штрафом: полицейские обратили внимание на попавшие в кадр не пристегнутые ремни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, попытка записать юмористический видеоролик на мосту в Семее обернулась для молодых людей штрафом.

25-летний водитель и его пассажир решили добавить драйва в контент, но пренебрегли правилами безопасности - во время движения они не были пристегнуты ремнями.

Полицейские оперативно установили личности участников видео и привлекли их к ответственности. Нарушители признали свою ошибку и согласились с наказанием.

Отметим, что полицейские, в свою очередь, подошли к этой ситуации с юмором: после кадров, где блогеры уже в полиции, автор опубликованного ДП ролика пускает титры.

Добавим, ранее в феврале сообщалось, что в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.

Также на видео с 12-летним мальчиком, который регулировал движение на дороге в Астане, отреагировали в полиции города. Там напомнили, что подобные действия опасны для жизни.

В январе этого года в Telegram распространяли видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию.

Ранее в декабре прошлого года в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение.