Жителям Астаны продавали протухшее мясо: бизнесмена задержали

В Астане задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в продаже непригодного для еды мяса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В данный момент проводятся экспертизы.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Астане был задержан 34-летний гражданин. По версии полиции, он организовал продажу мясной продукции, непригодной для употребления в пищу.

"Предварительно установлено, что в данном подпольном производстве осуществлялась переработка и продажа туш мертвечины (туш баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности", - сообщили в МВД.

В полиции добавили, что до конца этого месяца проводится ОПМ "Скотокрад". Отмечается, что на данный момент выявлены три факта незаконной перевозки мясной продукции без соответствующих документов.

В конце прошлого года в Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции. В ноябре того же года сообщалось, что в Астане было выявлено более тонны нелегального мяса, а в торговых точках мясную продукцию продавали незаконно.

Кроме того, мы писали о проверке мясного рынка в Астане. По данным полиции, там продавали мясо с поддельными ветеринарными печатями. До этого в прокуратуре столицы сообщили о нарушениях в работе по реализации животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарный контроль.