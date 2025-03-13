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Золото, деньги, шубы: предполагаемого серийного домушника поймали в Актобе

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Задержание подозреваемого
Задержание. Фото: polisia.kz

Подозреваемого в серии краж задержали полицейские в Актобе - на его счету может быть восемь эпизодов с начала 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Все преступления были совершены путем отжатия пластиковых окон в дневное время в дачных массивах, отметили полицейские.

Добычей злоумышленника становились золотые изделия, наличные деньги и норковые шубы.

Полицией установленно, что 7 марта мужчина, отжав окно, проник в дом и тайно похитил женскую золотую цепочку, три золотых кольца, мужские позолоченные часы и денежные средства в сумме 100 тыс. тенге. Общий ущерб составил более 700 тыс. тенге

29-летний подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства частично изъяты. В настоящий момент его поместили в изолятор временного содержания.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная неоднократно с незаконным проникновением в жилое помещение, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227806-zoloto-dengi-shuby-predpolagaemogo-seriynogo-domushnika-poymali-v-aktobe/