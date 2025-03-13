Сотрудника аэропорта задержали за употребление наркотиков в Актау

Сотрудника международного аэропорта Актау задержали за употребление наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz.

В ходе проверки деятельности аэропортов представители Мангистауской областной транспортной прокуратуры совместно с линейным отделом полиции на станции "Мангистау" выявили факт употребления наркотических средств сотрудником международного аэропорта Актау.

В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты запрещенные вещества.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и употребления наркотиков. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В прошлом году пилота в состоянии наркотического опьянения задержали в аэропорту Алматы. Из южного мегаполиса он вылетал в качестве пассажира. Как заявили в пресс-службе Air Astana, мужчину отстранили от работы.

В отношении пилота Департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело.

Позже Министерство транспорта внесло поправки в правила медосвидетельствования и осмотра в гражданской авиации. Пилотов, стюардесс и другой авиационный персонал будут проверять на употребление психоактивных веществ или остаточных явлений такого употребления как перед сменой, так и после.