От 100 до 200 тыс. тенге: водительские права без экзаменов продавали в спецЦОНе Тараза

В Таразе вынесли приговор сотрудникам спецЦОНа за незаконную выдачу водительских удостоверений за деньги без сдачи экзаменов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в сентябре 2023 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной продаже водительских удостоверений в специализированном центре обслуживания населения (спецЦОНе) в Таразе.

"По предварительному сговору 2 сотрудника спецЦОНа, 1 специалист-программист и 4 посредника в группе лиц за денежное вознаграждение незаконно выдали водительские удостоверения 21 жителю Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента", - рассказали в прокуратуре региона.

Как отметили в ведомстве, ранее эти граждане не смогли сдать экзамен и не получили права управлять автомобилем.

"В частности, сотрудник спецЦОНа Тараза в информационной системе через своего соучастника - специалиста-программиста спецЦОНа Алматы утвердил успешную сдачу экзамена на получение водительского удостоверения жителю Туркестанской области, тогда как последний практический экзамен не проходил", - уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

При этом, по информации ведомства, с граждан из других регионов, подавших документы через посредников, сотрудник таразского спецЦОНа собирал суммы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч тенге и распределял их. Аналогичная преступная схема имела место в отношении еще 20 граждан.

27 февраля 2025 года суд №2 Тараза вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, незаконно продававших водительские удостоверения в спецЦОНе.

Виновных приговорили к лишению свободы на срок от 3,5 до 4,5 лет условно. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Вместе с тем по искам органа уголовного преследования выданные водительские удостоверения признали недействительными.

Осенью прошлого года в ВКО вынесли приговор руководителю отдела спецЦОНа и двум сотрудникам за содействие гражданам в сдаче экзамена на водительские права. По информации суда, с февраля по октябрь 2023 года они получили за это от казахстанцев почти 35 млн тенге.

А в Павлодаре задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с предложением получить водительские права за деньги и без сдачи экзаменов. Как рассказали в полиции, потерпевших он убеждал в обширных связях в Центре обслуживания населения города.