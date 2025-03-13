Девочка во время приставания выпрыгнула в окно, но ее догнали и затащили в кусты в Павлодаре

В Павлодаре 26-летний мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в попытке изнасилования малолетней. Ему вынесли приговор, передает "Ирбис TV".

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. Известно лишь, что в августе 2024 года компания из 4 человек оказалась в одной из квартир в Павлодаре. По версии следствия, один парень и несовершеннолетняя после совместной посиделки ушли в комнату. А подозреваемый и девочка 2010 года рождения остались вдвоем.

Согласно материалам суда, 26-летний павлодарец стал приставать и попытался изнасиловать малолетнюю на диване, но она смогла вырваться и выпрыгнуть в окно. Обвиняемый бросился за ней, догнал и затащил в кусты, но дело до конца довести не смог. Спугнули его якобы проблесковые маячки проезжавшей мимо патрульной машины.

По делу павлодарцу огласили приговор.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24 ч.3 - 120 ч.4 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

Родные обвиняемого говорить на камеру не стали, лишь заверили, что его подставили.

Стоит отметить, что санкция основной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, но учитывая, что была лишь попытка изнасилования, парню назначили 15 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что по ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается пожизненным лишением свободы.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.