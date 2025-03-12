Более тысячи закладчиков могут выйти на свободу досрочно в Казахстане

На брифинге в СЦК замглавы комитета по противодействию наркопреступности МВД сообщил об изменении в законодательство, предусматривающем УДО для закладчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы комитета МВД Куандык Альжанов сообщил, что в местах лишения свободы сейчас находятся 1200 закладчиков, а с 3 марта в силу вступил закон по вопросам дальнейшего совершенствования противодействия борьбы с наркопреступностью.

Действующая статья 297 УК РК сохраняет уголовную ответственность для сбытчиков, в том числе для закладчиков, но наказание облегчено в случае, если преступление совершено впервые, и это сбыт наркотических средств без изготовления, переработки и производства.

"Теперь разграничивается ответственность организаторов наркобизнеса и тех, кто распространяет (наркотики - прим.ред.). Если ранее они привлекались по одной и той же статье, и у них была одинаковая ответственность, то по поручению главы государства МВД, госорганами и депутатами разработаны поправки, по которым ужесточается ответственность для лиц, которые занимаются изготовлением, переработкой и производством наркотиков. И смягчается для лиц, так называемых закладчиков, которые распространяют наркотические средства бесконтактным способом", - сообщил замглавы комитета МВД Куандык Альжанов.

Для закладчиков, которые впервые совершили преступление, сроки наказания также сокращены, отмечает спикер.

Предусматривается и возможность применения к уже осужденным закладчикам УДО замены неотбытой части наказания более мягким видом.

При этом, как отметил представитель МВД, для лиц, совершивших наркопреступление в группе, а также продававших наркотики несовершеннолетним, наказание ужесточается.

Напомним, в начале декабря мы писали, что депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления.

Также ранее в Казахстане предлагалось пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки ранее рассмотрели депутаты мажилиса.

При этом еще 15 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране.

Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям. Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года.

Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

В начале этого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.