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Более 19 млн тенге конфисковали у акмолинца

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Майнинговая "ферма"
Оборудование для майнинга. Иллюстративное фото: NiseriN/Getty Images

В Акмолинской области незаконная деятельность по цифровому майнингу привела к конфискации дохода на сумму свыше 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в период с 2021 по 2024 годы в Щучинске нарушитель занимался предпринимательской деятельностью по цифровому майнингу по добыче криптовалют без постановки на регистрационный учет в качестве ИП и без соответствующей лицензии.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным. Ему назначили штраф с конфискацией предметов совершения административного правонарушения.

Однако суд не применил конфискацию дохода, полученного вследствие административного правонарушения.

Апелляционной инстанцией ходатайство прокурора Бурабайского района удовлетворено, с правонарушителя дополнительно конфисковали в доход государства свыше 19 млн тенге.

Ранее в Астане двух казахстанцев осудили за осуществление незаконной предпринимательской деятельности - обмена криптовалюты на сумму 7 млрд тенге. Законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках международного финансового центра "Астана".

А в Темиртау выявили незаконную майнинговую ферму. На территории производственной базы в металлических контейнерах обнаружил 156 единиц майнингового оборудования и другие комплектующие устройства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227419-bolee-19-mln-tenge-konfiskovali-u-akmolinca/