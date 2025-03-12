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Лихачей под наркотиками задержали в Павлодаре

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Задержание водителя
Задержание водителя. Кадр из видео: polisia.kz

Водителей в состоянии наркотического опьянения выявили павлодарские полицейские в минувшие выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на медапортал МВД РК.

Первый случай произошел на улице Астана - полицейскими остановлена автомашина Skoda Yeti. В ходе беседы полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Подозрения подтвердились результатами медицинского освидетельствования.

Как оказалось, в апреле прошлого года водитель уже попадал в поле зрения полиции, за что судом лишен права управления транспортным средства сроком на 7 лет.

В другом случае сотрудниками полиции по проспекту Назарбаева была остановлена автомашина "ВАЗ 21114", водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Третий лихач "под кайфом" был остановлен на пересечении улиц Академика Сатпаева и Естая - водитель Lada управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

Это также подтверждается медицинским освидетельствованием.

"По итогам двух последних инцидентов были подготовлены административные документы, которые были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Транспортные средства нарушителей были отправлены на специализированную стоянку", - сообщили в полиции Павлодарской области.

Отметим, согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227353-lihachey-pod-narkotikami-zaderzhali-v-pavlodare-video/