Уголовным делом обернулось для акмолинки празднование 8 марта

Жительницу Кокшетау подозревают в угоне такси после празднования Международного женского дня. Владелец авто оставил его открытым и заведенным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в ночь на 9 марта возле одного из развлекательных заведений Кокшетау.

Как следует из показаний потерпевшего, около 02.50 неизвестные лица совершили угон его автомашины Chevrolet Cobalt.

При более детальном выяснении обстоятельств стало известно, что заявитель занимается частным извозом и прибыл на заказ в развлекательное заведение.

В течение непродолжительного времени он ждал, пока клиент выйдет, но после решил зайти в помещение кафе, чтобы лично поторопить заказчика. Автомашину при этом оставил открытой и в заведенном состоянии.

"Этой оплошностью воспользовались девушки, которые так же находились на парковке заведения. Увидев авто, 30-летняя горожанка, не подумав о последствиях, села за руль и уехала в неизвестном направлении. Чуть позже похищенную автомашину зафиксировали камеры видеонаблюдения ЦОУ и угонщица была задержана", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время по факту угона начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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