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Похищения, убийство, присвоение квартир: "черных" риелторов осудили в Алматы

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Здание колонии
Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Судебное разбирательство по делу черных риелторов завершилось в Алматы. На скамье подсудимых оказались 22 человека, передает сайт телеканала КТК.

На счету ОПГ десятки незаконно проданных квартир психически больных людей и одиноких пенсионеров. Отмечается, что присваивать чужое жилье черным риелторам помогали сотрудники психбольниц.

Установлены случаи похищения людей и даже убийства - жертвой оказался владелец двух квартир, которого убили после подписания документов. Выяснилось, что его захоронили под другим именем.

22 человека оказались на скамье подсудимых: судмедэксперт, три психиатра, несколько нотариусов, риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.

Банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже горакимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость.

Доказаны 37 преступных эпизода.

У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности. Медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения, нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие. А рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей.

Следствие выяснило, что руководили ОПГ Аширали Болтабоев, Ауелхан Сатаев и пенсионерка Ирина Гапарова - женщина получил максимальный срок.

"Суд приговорил: Гапарову Ирину Юсуповну признать виновной в совершении уголовного правонарушения. Путем частичного сложения наказания определить 18 лет лишения свободы. Местом отбытия назначенного наказания определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало срока исчислять со дня вступления приговора в законную силу", - заявил судья Ерлан Болатов.

Гражданина Узбекистана Аширали Болтабоева приговорили к 17 годам. А его подельнику Ауехану Сатаеву дали 16 лет. За решетку также отправили трех врачей. Среди них - двое бывших заведующих отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: 3 года, 6 и 10,5 лет. Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины - по 6 лет, и мужчина - 7.

Отмечается, что фигуранты дела до последнего отрицали свою вину.

Источник: КТК

Напомним, что громкий судебный процесс по делу о черных риелторах начался еще в прошлом году.

Согласно обвинению, группа лиц находила одиноких людей с психическими заболеваниями, владеющих недвижимостью; некоторых похищали, удерживали в неволе, а их квартиры переписывали на других и продавали.

Ранее мы писали, что в суде подробно рассматривали преступные эпизоды ОПГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227215-pohishcheniya-ubiystva-prisvoenie-kvartir-chernyh-rieltorov-osudili-v-almaty/