Осужденный экс-глава "КазАвтоЖол" хотел оспорить приговор по делу о хищении 200 млн тенге

В Астане рассмотрена апелляция по делу экс-главы "КазАвтоЖол", который в декабре прошлого года был признан виновным в хищении миллионов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Астане вынесли приговор бывшему председателю АО "НК КазАвтоЖол" и генеральному подрядчику за хищение госсредств в размере 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим. Тогда осужденные были приговорены к 8 годам лишения свободы.

Сегодня в Telegram-канале судов Астаны опубликованы итоги рассмотрения апелляционных жалоб, а также озвучены новые подробности по делу.

"М. с июля по август 2021 года организовал совещание с участием Ж. и заинтересованных лиц, где инициировал вопрос о заключении договора с ТОО "Асыл-ЖАС" способом из одного источника о закупках услуг по ремонту моста через реку Ишим на автодороге "Жаксы-Есиль-Бузулук", тогда как оснований для проведения такого совещания не было.

20 октября 2021 года М. под предлогом издал незаконный приказ об осуществлении закупа способом из одного источника с консорциумом ТОО "Dike", ТОО "Асыл-ЖАС" на сумму более 2,2 млрд тенге по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения со строительством моста", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 21 октября 2021 года на основании приказа, вынесенного М., Акмолинский филиал заключил договор с консорциумом в лице ТОО, принадлежащих Ж., хотя решениями судов в отношении ТОО "Асыл-ЖАС" и ТОО "Dike" применены реабилитационные процедуры, с кредиторской задолженностью свыше 264 млн тенге и 685 млн тенге соответственно.

Как уточнили в суде, члены консорциума являлись финансово неустойчивыми компаниями и не имели реальной возможности обеспечить исполнение договора.

"28 декабря 2021 года в рамках договора на расчетный счет ТОО "Асыл-ЖАС" перечислен аванс в сумме 200 млн тенге, которые были растрачены М. и Ж., причинив государству материальный ущерб в особо крупном размере", - добавили в суде.

В итоге приговор суда был оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.

Отметим, в апреле 2024 года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.

В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол", который он занимал с апреля 2021 года.