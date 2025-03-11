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Руководил иностранец: полиция Алматы сообщила о ликвидации офисов интернет-мошенников

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Задержание подозреваемых
Задержанные. Кадр из видео: polisia.kz

Стражи порядка Алматы заявили, что были закрыты два офиса, осуществлявшие интернет-мошенничества с использованием незаконных Call-центров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен call-центр, где, как заявили в полиции, сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.

Деятельностью офисов руководил иностранец, подчеркнули в МВД.

"Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников.

Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций.

При попытке покинуть территорию Республики Казахстан в Международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела", - рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

Выяснилось, что работники офисов находили работу через интернет.

Стражи порядка установили, что собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей.

Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию.

В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека.

Еще 26 фигурантов находятся под следствием.

В январе сообщалось, что в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД накрыли четыре подобных call-центра. Через них совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227038-rukovodil-inostranec-policeyskie-almaty-soobshchili-o-likvidacii-ofisov-internet-moshennikov/