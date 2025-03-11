Незнание приложения обошлось девушке в полмиллиона тенге в Туркестане

В Туркестане официантку одного из кафе подозревают в обмане на 500 тыс. тенге. От мошеннических действий пострадала ее коллега, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления полиции Туркестана задержали девушку, подозреваемую в совершении мошенничества.

"В ходе следствия установлено, что потерпевшая, работающая в кафе, не разбираясь в банковском приложении, попросила коллегу-официантку помочь ей оплатить кредит. Однако после оплаты долга девушка решила воспользоваться ситуацией. Она незаметно взяла телефон из сумки потерпевшей и оформила на нее кредиты в двух банках, а после закрыла свои долги", - рассказали в МВД.

Причиненный ущерб составил около 500 тысяч тенге. Потерпевшая узнала о кредитах только после получения извещения из банков.

В отношении подозреваемой в настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что житель Павлодара отбывает срок за обман коллег на 26 млн тенге. Люди брали эти деньги в кредит, так как он обещал им автомобили за полцены. В итоге никаких машин они получить не смогли. Павлодарца приговорили к четырем годам лишения свободы.

А в Караганде мужчину задержали по подозрению в обмане супружеской пары, работавшей вместе с ним на одном предприятии. По версии следствия, он оформил на них кредиты под предлогом помощи с пособием. Потерпевшие лишились 3,5 млн тенге.