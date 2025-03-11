Родные 4 погибших просили пожизненного срока за их убийство в ЗКО или грозили самосудом

В ЗКО к пожизненному сроку приговорили гражданина Узбекистана за убийство четырех соотечественников. Сам осужденный вину признал частично, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор 48-летнему гражданину Узбекистана.

В мае 2024 года в районе Байтерек произошло ужасающее преступление. Тогда в огне погибли четверо граждан Узбекистана, еще один получил ожоги. Все они приехали на сезонные работы и жили во времянке. Всего там находились 15 человек, все иностранцы.

Согласно материалам дела, в день трагедии между обвиняемым и его соотечественником произошел конфликт.

"Девятого мая они отметили день рождения одного из них. Подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения. Его несколько раз выводили, успокаивали, но он снова заходил и кидался топором и вилами. В итоге не успокоился, со словами "я вас всех убью сейчас" вышел из строения, взял канистру с бензином и бросил на газовую плиту, на которой готовился завтрак", - рассказал судья Аслабек Дюсенгалиев.

Строение было выполнено из легковоспламеняющихся материалов и быстро загорелось.

"На месте от полученных ожогов скончались четверо мужчин, еще один человек получил термические ожоги. Погибшие - два брата Худайбердиевых и два брата Намазовых", - отметил судья.

К слову, все потерпевшие участвовали в суде онлайн. Никто из них гражданский иск заявлять не стал - ни за моральный вред, ни за материальный ущерб. Они лишь попросили судью дать подсудимому пожизненный срок, чтобы тот не возвращался в Узбекистан. Иначе они грозились совершить самосуд.

Сам подсудимый вину признал частично. По его словам, он думал, что в канистре был не бензин, а вода и просил переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Однако суд отнесся к его словам скептически.

Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавим, что по по п.1 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в октябре прошлого года в ЗКО началось судебное разбирательство в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве четырех соотечественников, с которым он вместе работал.

Отмечалось, что подсудимый совершенно не владеет русским языком и общается с помощью переводчика.