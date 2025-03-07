Жителей Кызылординской области задержали после осмотра машины и дома

Жителей Кызылординской области подозревают в отстреле более 120 сайгаков. Трех человек задержали после осмотра автомобиля и частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 6 марта сотрудники полиции региона остановили автомобиль Volkswagen Crafter.

"При осмотре машины стражи порядка обнаружили 39 туш сайгаков. Кроме того, в ходе проверки частного дома найдено еще 84 туши сайгаков, 14 голов и шесть шкур животных", - рассказали в МВД.

Трое подозреваемых помещены в ИВС. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства дела уточняются.

Ранее стало известно, что трем жителям Сатпаева, признанным виновными в незаконной охоте на сайгаков, предстоит выплатить 119 млн тенге. Также каждого из них ждет 8 лет лишения свободы. По информации суда, в гараже их дома обнаружили и изъяли более 23 туш сайгаков и их частей.

А в Костанайской области мужчине вынесли приговор за незаконное хранение дериватов - в его гараже нашли 8 рогов сайгака. Подсудимый вину не признал, отрицая факт принадлежности ему рогов сайгака. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.