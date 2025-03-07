Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жителей Кызылординской области задержали после осмотра машины и дома

Опубликовано:

Туши сайгаков нашли при обыске авто и дома
Туши сайгаков нашли в Кызылординской области. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Жителей Кызылординской области подозревают в отстреле более 120 сайгаков. Трех человек задержали после осмотра автомобиля и частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 6 марта сотрудники полиции региона остановили автомобиль Volkswagen Crafter.

"При осмотре машины стражи порядка обнаружили 39 туш сайгаков. Кроме того, в ходе проверки частного дома найдено еще 84 туши сайгаков, 14 голов и шесть шкур животных", - рассказали в МВД.

Трое подозреваемых помещены в ИВС. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства дела уточняются.

Ранее стало известно, что трем жителям Сатпаева, признанным виновными в незаконной охоте на сайгаков, предстоит выплатить 119 млн тенге. Также каждого из них ждет 8 лет лишения свободы. По информации суда, в гараже их дома обнаружили и изъяли более 23 туш сайгаков и их частей.

А в Костанайской области мужчине вынесли приговор за незаконное хранение дериватов - в его гараже нашли 8 рогов сайгака. Подсудимый вину не признал, отрицая факт принадлежности ему рогов сайгака. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226420-zhiteley-kyzylordinskoy-oblasti-zaderzhali-posle-osmotra-mashiny-i-doma/