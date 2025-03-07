Казахстанцы отдали 92 млн тенге за визы в Южную Корею, но ничего не получили
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В Туркестанской области вынесли приговор обвиняемому в мошенничестве под предлогом оформления рабочих виз в Южную Корею, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, потерпевшие лишились 92 020 000 тенге.
"В Туркестанской области мошенник в период с 2023 по 2024 годы обманул 23 потерпевших под предлогом оформления рабочей визы для осуществления трудовой деятельности в Южной Корее", - рассказали в прокуратуре региона.
В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого, которого приговорили к 6 годам лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски 23 потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что 21-летний казахстанский студент пострадал от мошенничества, заплатив почти 200 тыс. тенге за визу в США, но не дождался желаемого. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Жамбылской области.
А жительница Астаны перечислила более 10 млн тенге с целью трудоустройства в Европе, однако другая сторона не исполнила обещанное. Полиция выявила 30 подобных эпизодов. Была установлена 34-летняя подозреваемая в мошенничестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226240-kazahstancy-otdali-92-mln-tenge-za-vizy-v-yuzhnuyu-koreyu-no-nichego-ne-poluchili/