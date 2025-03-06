Суровый приговор вынесли иностранцу в Павлодаре из-за спрятанного в арбузах
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В Павлодаре вынесли приговор иностранцу по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере в арбузах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, гражданина Кыргызстана признали виновным в незаконном перемещении через государственную границу Казахстана запрещенных веществ, спрятанных в арбузах.
"В результате проведенного расследования у него изъяли свыше 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.
Суд признал иностранного гражданина виновным. Его осудили к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, суд признал виновным гражданина Казахстана за недонесение об этом заведомо известном ему особо тяжком преступлении. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто, из которого изъяли 40 свертков с наркотическими веществами. По данным полиции, задержанные закладывали наркотики в тайники и передавали их координаты клиентам.
А в Павлодаре задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, купленных в теневом сегменте интернета. Полицейских заинтересовало содержимое перчаток задержанного. Экспертиза показала, что обнаруженное является аналогом психотропного вещества общей массой 2 грамма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226077-surovyy-prigovor-vynesli-inostrancu-v-pavlodare-iz-za-spryatannogo-v-arbuzah/