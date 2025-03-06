Дело о хищениях при строительстве LRT: главные осужденные до сих пор не найдены

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената высказался об экстрадиции обвиняемых по делу LRT экс-замакима Астаны Султанбекова и экс-главы "Астана LRT" Ардана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему до сих пор не могут найти главных осужденных по делу о хищениях при строительстве LRT в Астане.

"У нас есть несколько видов розыска, и наши правоохранительные органы в основном занимаются внутригосударственным розыском.

Международным розыском уже занимается Интерпол. Мы даем соответствующее поручение Интерполу, и они занимаются этим. Для того чтобы экстрадировать лицо, Интерпол должен точно установить его местонахождение и провести с той стороной, где оно находится, необходимые меры задержания", - пояснил Асет Чиндалиев.

По его словам, только после этого можно инициировать экстрадиционный арест.

"Пока со стороны Интерпола не было точных данных о местонахождении данного лица или информации о применении мер задержания", - резюмировал заместитель генпрокурора.

Напомним, расследование хищений при строительстве LRT в Астане было завершено еще в 2020 году. Тогда же дело передали в суд.

Подсудимыми по делу проходили семь человек. В мае 2021 года суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге.

Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

При этом главные обвиняемые по делу - бывший заместитель акима Астаны Канат Султанбеков и экс-глава "Астана LRT" Талгата Ардана - уже много лет значатся в международном розыске.

В августе прошлого года Антикор вызвал Талгата Ардана на допрос, однако тот на нем так и не появился. В ведомстве сообщали, что собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния подозреваемых.

В ноябре прошлого года Ардану вынесли приговор - его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" свыше 85 млрд тенге.