"Мама зарабатывает 106 тысяч": мальчика избили из-за грязной посуды в Павлодаре

В Павлодаре расследует избиение пятиклассника. Подозреваемым стал отчим ребенка. Полицейские открыли уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

"4 марта дома отчим ударил несовершеннолетнего пасынка за то, что он не убрал со стола. Первоначально от заявления законный представитель отказалась", - рассказали подробности в ДП Павлодарской области.

По данным полиции, поведение матери, отказавшейся от заявления, будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

О ситуации высказалась региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева. На своей странице в Instagram она сообщила, что от побоев пострадал ученик пятого класса одной из школ областного центра.

"4 марта сожитель мамы в ее отсутствие (она была на работе), со слов потерпевшего мальчика, нанес ему побои в "воспитательных" целях из-за неубранной посуды. Подобный акт агрессии со стороны сожителя за 5 лет совместного проживания случился впервые, тем не менее мама детей приняла решение расстаться с ним, поскольку для нее нет никого важнее детей", - написала в своем посте омбудсмен.

Как отметила Сауле Шакенева, когда она посетила семью мальчика, отчим уже отсутствовал.

Она рассказала и о маме пострадавшего мальчика. Женщина - выпускница детского дома, с 2009 года стоит в очереди на квартиру. Вместе с тремя детьми 2013, 2016 и 2022 годов рождения она снимает однокомнатную квартиру за 70 тыс. тенге, а также платит кредит.

"Мама трудоустроена, зарплата 106 тысяч тенге. Алкогольными напитками не злоупотребляет. Характеризуется положительно и по месту жительства, и по месту учебы детей", - уточнила омбудсмен.

По словам Сауле Шакеневой, 6 марта женщина вместе с сыном согласно постановлению поедет на судебно-медицинскую экспертизу.

"В настоящее время в отношении сожителя вынесено защитное предписание сроком на 30 суток, а также возбуждено уголовное дело по ст.109-1 УК РК (Побои). Самочувствие ребенка удовлетворительное", - рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области.

Отметим, что по п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.