Казахстанка сдала в ломбард ювелирные изделия и оказалась в суде

В Жамбылской области женщина сдала в ломбард ювелирные изделия, похищенные обманным путем. Украшения изъяла полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску ТОО к ответчику о взыскании материального ущерба рассмотрели в Жамбылском районном суде.

Выяснилось, что ответчик оформила микрокредит в филиале ТОО под залог ювелирных изделий.

"Постановлением следователя управления полиции залоговые изделия были изъяты у ломбарда в целях проверки на причастность к преступлению, связанному с хищением чужого имущества, в рамках уголовного дела. В результате совершенного преступления ответчиком истцу причинен материальный ущерб на сумму 333 тыс. тенге", - установил суд.

Ломбард обратился в суд с иском о взыскании с ответчика материального ущерба. Женщина признала иск частично.

По уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой, неоднократно и в крупном размере, установили виновных. Согласно приговору изъятые из ломбарда залоговые изделия вернули ответчику.

Суд удовлетворил иск. С женщины в пользу ТОО взыскали материальный ущерб в размере 333 тыс. тенге и судебные расходы по уплате государственной пошлины. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Караганде расследуется уголовное дело в отношении ювелира. Золотые изделия стоимостью более 10 млн тенге полицейские нашли в ломбарде. По данным МВД, стражи порядка, пришедшие для изъятия ювелирных украшений, были поражены количеством заложенного золота.

А у жительницы Астаны пропали ювелирные изделия общей стоимостью 10 млн тенге, среди которых оказались серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от Casato. В краже подозревают 27-летнюю помощницу по дому, которая приходила дважды в неделю и пользовалась доверием хозяйки.