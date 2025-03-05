КНБ и полиция стянулись к школе после звонка ребенка в Костанае (видео)

В Костанае пятиклассник неудачно пошутил про захват школы террористами. Его родителей собираются привлечь к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 4 марта в полицию поступил звонок от ребенка, который заявил, что одну из городских школ якобы захватили террористы.

На место незамедлительно выехали представители различных служб: полиция, спасатели, сотрудники КНБ. Специалисты провели проверку территории учебного заведения. Угроза не подтвердилась. Опасных предметов и подозрительных лиц не обнаружили.

"Полицейские быстро установили личность звонящего. Им оказался ученик пятого класса этой же школы", - рассказали в МВД.

Шутка, которая привела к тревоге, обернулась для его семьи серьезными последствиями. В настоящее время по факту заведомо ложного сообщения полицией начато досудебное расследование.

"После принятия процессуального решения родители будут привлечены к ответственности", - отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что уголовной ответственности за ложное сообщение об акте терроризма подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом нужно помнить даже школьникам.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Отметим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщение о минировании одного из учебных заведений в Семее получили полицейские. На место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. По результатам обследования взрывного устройства не обнаружили.