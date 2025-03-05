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"Допустила возгорание": хозяйку дома, в котором при пожаре скончались трое человек, осудили в Астане

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Осужденная
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: zoka74 / Getty Images

В Астане вынесли приговор женщине, сдававшей в аренду комнаты в доме, где от отравления угарным газом скончались трое человек, в том числе несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении К., обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 292 ч. 3 УК).

Судом установлено:

К. сдавала в аренду комнаты своего жилого дома, в котором проживали трое пострадавших и другие граждане, без оформления документов, при этом получала за оказанные услуги денежные переводы.

Подсудимая в июне 2024 года допустила возгорание пожара в указанном жилом доме, в результате которого от отравления угарным газом скончались три человека, один из них несовершеннолетний. Причиной возникновения пожара явилось воспламенение обшивки мебели, в частности дивана, от частиц раскаленного металла в результате короткого замыкания на медных проводах электрического кабеля, проложенного внутри пристройки.

Вина подсудимой доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, договорами, заключенными между подсудимой и потерпевшими, квитанциями о перечислении денежных средств, выписками с банка о переведении денежных средств.

Подсудимая вину признала, возместила представителям потерпевших моральный вред.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, судом признаны чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение морального вреда потерпевшим, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Приговором суда, учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности сроком на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, другой трагический случай произошел в столице в ноябре прошлого года. В частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.

Позже в акимате сообщили, что в доме, где произошел пожар и погибли дети, проживали две семьи. Им будет оказана помощь. А в ДЧС рассказали, что по факту пожара заведено уголовное дело: были нарушены требования пожарной безопасности.

А в январе этого года суд вынес приговор жительнице Костанайской области, потерявшей в пожаре пятерых детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225774-dopustila-vozgoranie-hozyayke-doma-v-kotorom-pri-pozhare-skonchalis-troe-chelovek-osudili-v-astane/