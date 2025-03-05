Министерство юстиции подало иск против судоисполнителя

В ЗКО Министерство юстиции добилось лишения частного судебного исполнителя государственной лицензии из-за множества выявленных нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Уральска рассмотрели гражданское дело о лишении государственной лицензии на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя по иску Министерства юстиции Республики Казахстан.

В феврале 2024 года Департамент юстиции ЗКО назначил плановую проверку на предмет соблюдения Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

"По заключению проверки было обнаружено множество нарушений (неизвещение сторон вовремя надлежащим образом, непринятие в производство в срок, необоснованный отказ от принятия, несоблюдение языка производства, необоснованное снятие с ареста, неприятие мер для взыскания, несвоевременное прекращение) со стороны ответчика", - пояснили в суде.

ЧСИ указали на необходимость устранить выявленные нарушения и предоставить информацию об этом с подтверждающими документами.

"Однако ЧСИ указанные в заключении нарушения устранены не в полном объеме, допущено неоднократное нарушение законодательства при совершении исполнительных действий, не приняты в течение одного месяца в установленном настоящим законом порядке меры принудительного исполнения по социально значимой категории дел исполнительных документов", - установил суд.

В связи с изложенным истец просил суд лишить государственной лицензии на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что названные нарушения имели место.

"Кроме того, несвоевременное принятие и халатное отношение к возложенным обязанностям привели к тому, что несовершеннолетние дети свыше трех месяцев не могли получить алименты", - подчеркнули в суд.

В связи с этим суд удовлетворил иск. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области частный судебный исполнитель ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по истребованию долга в 10 млн тенге, не предприняв действий по розыску должника. Суд вынес частное определение в отношении ЧСИ.

А в Костанае с частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге, признав одну часть суммы неосновательным обогащением, а другую - неустойкой. Частный судебный исполнитель не направил поступившие ему деньги и оказался в суде.