Казахстанец после указаний через громкоговоритель не смог сбежать из-за пробитого колеса

В области Ұлытау арестовали на 3 суток водителя, который пытался скрыться от полиции, боясь лишения водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении гражданина, который пытался скрыться от полиции, рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Выяснилось, что 25 февраля этого года в 11.40 при остановке сотрудниками полиции автомобиля Honda CR-V, которым управлял мужчина, он не выполнил требования дорожных знаков.

"В ответ на законные требования сотрудников полиции, переданные через громкоговорящее устройство, он не остановился и попытался скрыться. Однако из-за пробитого колеса ему пришлось прекратить движение", - установил суд.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что пытался скрыться, так как боялся лишения водительских прав.

Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.613 КоАП РК и учел полное признание вины как смягчающее обстоятельство.

Казахстанцу назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

Ранее в области Абай полицейские задержали пьяного водителя автомобиля Lada Priora, который демонстрировал признаки опасного поведения на дороге. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.