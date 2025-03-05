Сироту забили до смерти, закопали, а потом усыновили и получали пособия в Щучинске

В Акмолинской области вынесли приговор по делу о шокирующем убийстве ребенка. Суд установил: сироту забила до смерти и закопала во дворе дома приемная бабушка, передает телеканал КТК.

Страшная тайна многодетной семьи из курортного Щучинска раскрылась случайно. Восемь лет назад местная жительница оформила патронат сразу над пятью больными сиротами. Воспитывала их с матерью-пенсионеркой.

Когда в больницу с травмой головы попал один из приемных сыновей, выяснилось, что поступил он по документам брата. Приемные родители, видимо, по ошибке дали не то свидетельство о рождении.

Полицейские стали искать настоящего обладателя метрики. А нашли его тело, закопанное во дворе семейного дома.

Суд установил, что бабушка забила ребенка до смерти металлическим предметом. А его мать все это время исправно получала все выплаты как патронатный родитель и даже умудрилась усыновить мертвого сироту по поддельным документам. Что принесло ей еще миллион тенге.

65-летняя подсудимая вину признала. Ее 30-летнюю дочь осудили за истязание детей, мошенничество и подделку документов.

В итоге приемной бабушке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год, а ее дочь приговорили к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Источник: КТК

Напомним, информация о том, что в огороде одной из жительниц Акмолинской области нашли тело ребенка, появилась в середине апреля прошлого года. Позже в полиции подтвердили данные и сообщили о задержании подозреваемой. Правоохранители возбудили дело по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство".

Позже стали известны подробности инцидента. Выяснилось, что ребенок был приемным.

По делу об убийстве приемного сына также задержали 29-летнюю женщину. Она вместе с ранее задержанной матерью-пенсионеркой воспитывала несколько детей-сирот с особенностями развития.