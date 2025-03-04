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Астанчанка заявила о похищении сына из-за 200 тыс. тенге

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Задержание подозреваемых в вымогательстве
Задержание в Кокшетау. Фото: polisia.kz

В Акмолинской области задержали группу подозреваемых в вымогательстве. Жительница Астаны заявила, что ее сына незаконно удерживают и требуют 200 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в минувшие выходные совместными усилиями сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью, патрульной полиции и центра оперативного управления в Кокшетау пресекли деятельность предполагаемой группы вымогателей.

По информации оперативников, заявление о вымогательстве поступило в полицию Астаны. Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге.

"Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники", - отметили в МВД.

1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, зафиксировали камеры ЦОУ в Кокшетау. Информацию об автомобиле немедленно передали патрульным нарядам. После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию.

"В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве. По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее полицейские Туркестанской области задержали семь подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли оружие и религиозную литературу. По версии следствия, задержанные являются приверженцами деструктивно-религиозных течений и маргинальной молодежью.

А В Шымкенте задержали группу молодых людей, которых подозревают в вымогательстве 3 тыс. долларов у двух местных жителей под угрозой насилия. Были изъяты огнестрельное и холодное оружие, техпаспорта на чужие автомобили, мобильные телефоны, а также наркотическое средство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225283-astanchanka-zayavila-o-pohishchenii-syna-iz-za-200-tys-tenge/