Руководителей управлений ДГД осудили в Караганде

В Караганде осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов. Им назначили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Казыбекбийским районным судом Караганды за коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б., а также субъекты внешнеэкономической деятельности - Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И.

Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля.

"Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно.

Этим же приговором взяткодатели Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. осуждены к штрафам от 540 тыс. до 3 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт вступил в законную силу.

"В соответствии со ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы", - добавили в Антикоре.

Ранее руководителя Департамента экологии по области Ұлытау и его заместителя приговорили к лишению свободы за получение взяток на сумму более 7,7 млн тенге. Каждый из них получил по 6 лет колонии.

А в Шымкенте судью межрайонного суда приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще два человека, их тоже отправили в колонию.