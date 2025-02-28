Отбросило на ограждение: массовое ДТП спровоцировал водитель Lada в Астане (видео)

В пятницу, 28 февраля, в Астане случилось ДТП, в результате которого пострадали три авто. Кадры с места ДТП появились в соцсетях, в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Видео и фото с места аварии опубликовал Telegram-канал Astanovka98.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности аварии.

"Водитель автомобиля Lada Granta, выполняя перестроение, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Changan, движущимся в попутном направлении.

От удара Changan отбросило на металлическое ограждение, обломки которого повредили автомобиль Lexus GS300, двигавшийся во встречном направлении", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадавших нет.

Сейчас проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.

До этого в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение .