Отбросило на ограждение: массовое ДТП спровоцировал водитель Lada в Астане (видео)
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В пятницу, 28 февраля, в Астане случилось ДТП, в результате которого пострадали три авто. Кадры с места ДТП появились в соцсетях, в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.
Видео и фото с места аварии опубликовал Telegram-канал Astanovka98.
В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности аварии.
"Водитель автомобиля Lada Granta, выполняя перестроение, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Changan, движущимся в попутном направлении.
От удара Changan отбросило на металлическое ограждение, обломки которого повредили автомобиль Lexus GS300, двигавшийся во встречном направлении", - сообщили в полиции.
В результате ДТП пострадавших нет.
Сейчас проводится проверка.
Напомним, несколько дней назад в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.
До этого в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение .
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224610-otbrosilo-na-ograzhdenie-massovoe-dtp-sprovociroval-voditel-lada-v-astane-video/