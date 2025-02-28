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Отбросило на ограждение: массовое ДТП спровоцировал водитель Lada в Астане (видео)

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Фото с места ДТП
Фото с места ДТП: t.me/astanovka98

В пятницу, 28 февраля, в Астане случилось ДТП, в результате которого пострадали три авто. Кадры с места ДТП появились в соцсетях, в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Видео и фото с места аварии опубликовал Telegram-канал Astanovka98.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности аварии.

"Водитель автомобиля Lada Granta, выполняя перестроение, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Changan, движущимся в попутном направлении.

От удара Changan отбросило на металлическое ограждение, обломки которого повредили автомобиль Lexus GS300, двигавшийся во встречном направлении", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадавших нет.

Сейчас проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.

До этого в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224610-otbrosilo-na-ograzhdenie-massovoe-dtp-sprovociroval-voditel-lada-v-astane-video/