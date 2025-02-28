Мужчина вез бензин в автобусе и получил штраф в Жамбылской области

В Жамбылской области мужчину оштрафовали за провоз 210 литров бензина без сопроводительных документов в автобусе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту оборота и перемещения отдельных видов нефтепродуктов без сопроводительных накладных (ч.5 ст.283-1 КоАП) рассмотрел Жамбылский районный суд.

"Гражданин на автобусе Setra 215 HD, следуя по маршруту "Город Тараз - Талас Кыргызской Республики", перевозил бензин АИ-92 в количестве 210 литров без сопроводительных накладных", - установил суд.

На судебном заседании гражданин признал допущенное правонарушение в полном объеме.

Постановлением суда его признали виновным. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 73 тыс. тенге с конфискацией 210 литров бензина в доход государства. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.5 ст.283-1 КоАП РК неоформление сопроводительных накладных на товары, а равно оборот отдельных видов нефтепродуктов, биотоплива, оборот и перемещение этилового спирта и (или) алкогольной продукции без сопроводительных накладных на товары влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 50 МРП (196 600 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200 МРП (786 400 тенге) с конфискацией этилового спирта и (или) алкогольной продукции, отдельных видов нефтепродуктов, биотоплива, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, денег, полученных вследствие административного правонарушения.