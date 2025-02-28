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Главе управления культуры области Ұлытау вынесли еще один приговор

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Ануар Омар
Ануар Омар. Фото: gov.kz

Руководителю Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Ануару Омару вынесли еще один приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Жезказганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Омар, его подчиненной - руководителя отдела развития языков Сарбаевой, руководителей КГКП "Областной научно-методический центр" Жолашаровой и КГУ "Ресурсный центр развития языков" Оспановой, а также представителя частной компании Талғат.

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного заключения дополнительного соглашения по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге.

Омар приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224419-glave-upravleniya-kultury-oblasti-lytau-vynesli-eshche-odin-prigovor/