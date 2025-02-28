АФМ объявило казахстанцев в розыск (видео)

АФМ пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан для реализации, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.

Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ.

По предварительным данным, теневой оборот группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.

По указанному делу объявлены в межгосударственный розыск:

Попов Алексей Александрович 27.04.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Тараза Жамбылской области, ранее не судим;

Ибраимов Рахымжан Маматұлы 29.01.1996 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец города Чартак Республики Узбекистан, ранее не судим;

Сагындыков Серик Ерланович 29.07.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Жамбылской области, ранее не судим;

Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам: +7-727-279-20-86 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются", - призвали в АФМ.

Напомним, ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге прокомментировал вопрос о стоимости бензина в Казахстане. По его словам, в идеале цены должны сравняться с соседними странами. Он отметил, что специалисты будут смотреть на социальную обстановку. Цена должна быть социально-ответственной и не должна дестабилизировать рынок нефтепродуктов.

Также стало известно, что Минэнерго разработан проект приказа по вопросу продления запрета на вывоз нефтепродуктов из Казахстана.