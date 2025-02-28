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Астанчанка "заработала" полмиллиона тенге на продаже фальшивых билетов

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Билет на концерт
Покупка онлайн-билета. Иллюстративное фото: Edwin Tan / Getty Images

В Астане вынесли приговор женщине, обманувшей горожан на полмиллиона тенге – она продавала фальшивые билеты на концерты, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным надзорного органа, преступления были совершены в прошлом году. Жительница Астаны публиковала на платформе бесплатных объявлений предложения о продаже билетов на предстоящие концерты по низким ценам .

"Получив оплату (от 8 тыс. до 50 тыс. тенге), мошенница направляла поддельные электронные билеты потерпевшим. Всего ею совершено 38 аналогичных фактов на общую сумму свыше 500 тыс. тенге", – рассказали в прокуратуре.

Сама подсудимая признала вину и раскаялась.

Суд учел признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка и возмещение ущерба потерпевшим. В итоге ее приговорили к 4 годам ограничения свободы с привлечением к принудительному труду. 

В прокуратуре призвали астанчан не обращать внимание на сомнительные объявления и приобретать товары и услуги исключительно в специализированных пунктах продаж или на официальных интернет-платформах.

В начале года в столице задержали парня, который, по данным полиции, продавал поддельные билеты на концерты через соцсети. Против него возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что полиция Астаны задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в махинациях, связанных с концертом группы "Орда".

А в прошлом году мы писали, что жительница Алматы купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224373-astanchanka-zarabotala-polmilliona-tenge-na-prodazhe-falshivyh-biletov/