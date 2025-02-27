Семье избитого школьника из Семея собрали 24 млн тенге

Мальчику из Семея, которого мучили сверстники, помогли деньгами – неравнодушные казахстанцы собрали его семье 24 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областное управление образования.

Региональный уполномоченный по правам ребенка в области Абай Эльзира Солтабаева предоставила информацию о мерах поддержки, оказываемых семье. Ее слова приводит управление образования области Абай в Telegram.

Ребенок прошел полный медицинский осмотр, ему оказывается необходимая психологическая помощь, а также юридическая поддержка.

На данный момент на счет ближайшего родственника семьи собрано 24 миллиона тенге. Эти средства будут направлены на приобретение жилья. Для обеспечения справедливого и прозрачного расходования средств создается специальная комиссия, в состав которой войдут депутаты областного и городского маслихатов, адвокаты и представители общественных организаций.

"Процесс оказания помощи основан на принципах открытости и справедливости. Учитывая значительную поддержку со стороны общества, выбор и покупка жилья будут проходить прозрачно", – подчеркнула Эльзира Солтабаева.

Также она передала искреннюю благодарность семьи всем жителям страны.

Напомним, на днях в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

Позже в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка – был уволен директор школы.