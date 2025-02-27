Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Семье избитого школьника из Семея собрали 24 млн тенге

Опубликовано:

Парень
Подросток. Иллюстративное фото: cristinairanzo / Getty Images

Мальчику из Семея, которого мучили сверстники, помогли деньгами – неравнодушные казахстанцы собрали его семье 24 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областное управление образования.

Региональный уполномоченный по правам ребенка в области Абай Эльзира Солтабаева предоставила информацию о мерах поддержки, оказываемых семье. Ее слова приводит управление образования области Абай в Telegram.

Ребенок прошел полный медицинский осмотр, ему оказывается необходимая психологическая помощь, а также юридическая поддержка.

На данный момент на счет ближайшего родственника семьи собрано 24 миллиона тенге. Эти средства будут направлены на приобретение жилья. Для обеспечения справедливого и прозрачного расходования средств создается специальная комиссия, в состав которой войдут депутаты областного и городского маслихатов, адвокаты и представители общественных организаций.

"Процесс оказания помощи основан на принципах открытости и справедливости. Учитывая значительную поддержку со стороны общества, выбор и покупка жилья будут проходить прозрачно", – подчеркнула Эльзира Солтабаева.

Также она передала искреннюю благодарность семьи всем жителям страны.

Напомним, на днях в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

Позже в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка – был уволен директор школы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224293-zverskoe-izbienie-podrostka-v-semee-kazahstancy-sobrali-seme-malchika-24-mln-tenge/