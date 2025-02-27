Студент тайно снимал девушек на камеру в женском туалете университета в Астане

В Сети появилась информация, что в Астане студент тайно снимал девушек на камеру в женском туалете университета. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Пользователь соцсети Threads написал, что в столичном университете студент снимал девушек в женском туалете. У него нашли 30 видео с разными пострадавшими, заявил автор поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. Нам рассказали, что правоохранители уже установили нарушителя и он наказан по закону.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт незаконной видеосъемки в женском туалете. Установлено, что нарушение совершил студент 2-го курса. В ходе опроса выяснилось, что он подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками.

По решению суда он привлечен к административной ответственности. Столичная полиция напоминает о недопустимости в учебных заведениях подобных действий, и призывает соблюдать нормы морали и закона", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, мы писали, что государство гарантирует свободу сбора информации, в том числе съемки. Однако в ряде случаев для нее требуется разрешение, а за незаконную съемку могут последовать санкции по закону. Подробнее читайте здесь.

Добавим, в негласном формате законом запрещается не только видео-, но и аудиозапись. Так, недавно сообщалось, что мужчину со шпионской техникой задержали в Алматы: у него нашли авторучки с функцией скрытой видео- и аудиозаписи и лампочку со скрытой видеокамерой.

До этого в Алматы был задержан мужчина, который пытался продать USB-флешку с функцией несанкционированной аудиозаписи, а до него - еще один, подозреваемый в попытке продажи шпионских устройств в виде авторучек для негласного получения аудиозаписей.