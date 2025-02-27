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"Связи открывали двери": карагандинцы потеряли деньги после знакомства с предприимчивой дамой

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Женщина протягивает руку
Женщина. Иллюстративное фото: Vulkanov / Getty Images

В Караганде расследуют обман более 30 местных жителей, которые поверили в возможность получить кредиты с низкими ставками и лишились почти 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Караганде задержали подозреваемую в мошенничестве, от которой пострадали свыше 30 человек.

"53-летний житель Караганды услышал о 46-летней горожанке, чьи связи якобы открывали двери к кредитам по государственной программе с минимальными процентами. После знакомства и встречи перед ним развернулась картина благополучия. За свои услуги женщина запросила 300 тысяч тенге, обещая вернуть деньги в случае отказа в субсидии", - рассказали в МВД.

Мужчина передал деньги, но обещанная помощь так и не пришла. После восьми месяцев ожидания он обратился в полицию, предоставив в качестве доказательств переписку, расписку и чек о переводе средств.

"В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества предприимчивая дама задержана. Следствие, проведенное Юго-Восточным отделом полиции, установило ее причастность к 31 аналогичному эпизоду, а общий ущерб от ее действий составил почти 15 млн тенге", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что казахстанец одолжил своему знакомому более 6 млн тенге на развитие бизнеса, однако его предпринимательская идея оказалась неудачной. Мужчина возврата своих денег не дождался. Должника нашли в другом регионе. Взысканием задолженности займутся компетентные органы.

А в Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане 14 человек на сумму 120 млн тенге. Один из горожан передал почти 19 млн тенге, стремясь получить прибыль с вложений. По данным МВД, 39-летний задержанный представился как банкир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224224-svyazi-otkryvali-dveri-karagandincy-poteryali-dengi-posle-znakomstva-s-predpriimchivoy-damoy/