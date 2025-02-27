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Эзотерика

"Не убивайте меня!": истекающего кровью таксиста обнаружили в Караганде

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Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В Сети распространилась информация о том, что в Караганде неизвестные напали на таксиста с ножом, после чего тот оказался в больнице. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблице karaganda_vkurse появилась публикация о нападении на 53-летнего водителя такси напротив ТД "Алмаз" в Караганде. В посте сообщается, что молодые люди пришли на помощь истекающему кровью мужчине, который был трижды ранен ножом. Также в его машине оказались проколоты колеса.

"Когда они подошли к пострадавшему, он в панике кричал: "Не убивайте меня, не убивайте!". Дали понять, что они хотят ему помочь, мужчина начал доверять им", - говорится в публикации.

Ребята оказали пострадавшему первую помощь, обработав рану, а также вызвали полицию и скорую помощь. Как сообщается в публикации, мужчина был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

"По факту нанесения телесных повреждений 53-летнему водителю такси возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве.

Ранее в Алматы произошло нападение на подростка, у которого отобрали мобильный телефон и 10 тыс. тенге. О происшествии в полицию сообщила мама юноши. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Также в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления в Медеуском районе. Она работала риелтором. По данным полиции, задержанный обманным путем выдавал себя за заинтересованного арендатора и, угрожая физической расправой, отобрал мобильный телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224194-ne-ubivayte-menya-istekayushchego-krovyu-taksista-obnaruzhili-v-karagande/