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"Не поделили дорогу": полиция ответила на слухи о применении девушкой оружия в Темиртау

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Разборки на дороге в Темиртау
На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В Сети появилась информация о применении оружия девушкой в Темиртау во время конфликта на дороге. Стрельбу опровергли в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

Об инциденте в Темиртау рассказал Telegram-канал "Вечерняя Караганда". В публикации указывается, что конфликт произошел на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Абая в Темиртау. Дорогу не поделили Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

"Слово за слово и разгорелся нешуточный конфликт, который решительно погасила 36-летняя пассажирка Santa Fe", - говорится в публикации.

В ДП Карагандинской области заявили, что инцидент произошел сегодня утром около 09.40.

"Из-за несоблюдения правил безопасности на дорогах произошел словесный конфликт, в ходе которого 36-летняя пассажирка автомашины Hyundai Santa Fe применила аэрозоль марки "Тула А+А" в отношении 34-летнего водителя Hyundai Palisade", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участников инцидента доставили в отдел полиции. Проводятся следственные действия.

Ранее конфликт на дороге в Караганде привел к драке между двумя местными жителями. Одного из участников потасовки задержали. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". В полиции добавили, что выясняют иные обстоятельства произошедшего.

А в метро Алматы подрались пассажиры. В Сети появилось видео инцидента. Конфликт вспыхнул из-за просьбы снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Управлением полиции на метрополитене проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224187-ne-podelili-dorogu-policiya-otvetila-na-sluhi-o-primenenii-devushkoy-oruzhiya-v-temirtau/