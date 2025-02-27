"Требовали 3 тыс. долларов": КНБ привлекли к задержанию молодых маргиналов в Шымкенте

В Шымкенте задержали группу молодых людей, которых подозревают в вымогательстве 3 тыс. долларов у двух местных жителей под угрозой насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция в ходе оперативных мероприятий совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресекла преступную деятельность маргинальной молодежи.

Группа, состоящая из троих мужчин и одной девушки, подозревается в вымогательстве.

"Угрожая применением насилия, они требовали от двух 19-летних жителей города 3 тысячи долларов США. В результате обысков по нескольким адресам стражи порядка обнаружили многочисленные предметы, являющиеся важными доказателями противоправных действий молодых людей", - уточнили в МВД.

Так, были изъяты огнестрельное и холодное оружие, техпаспорта на чужие автомобили, мобильные телефоны, а также наркотическое средство.

В ходе расследования также установлены другие участники группы, двое из которых подозреваются в хулиганстве, один - в незаконном хранении оружия и один - в незаконном обращении с наркотиками. Все задержанные находятся под стражей в ИВС.

Ранее в Костанайской области задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя под угрозой публикации компрометирующего материала в соцсетях. В ходе обыска у него изъяли 15 млн тенге. Подозреваемого водворили в ИВС.

А в Алматинской области у подростка, севшего в автомобиль, вымогали 5 млн тенге за нераспространение видео личного характера, а также угрожали ему физической расправой. Подозреваемых задержали в момент передачи части требуемой суммы.